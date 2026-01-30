Linzer Derby im ÖFB-Cup: Schwarz-weiß gegen Blau-weiß

Heute steht die oberösterreichische Landeshauptstadt erneut im Zeichen des Stadtderbys: Der LASK empfängt den FC Blau-Weiß Linz im ÖFB-Cup Viertelfinale. Ein Duell, das im Linzer Fußballkalender zwar noch keine jahrzehntelange Tradition aufweist, jedoch rasch an Bedeutung gewonnen hat.

Mit dem ersten ÖFB-Cup Viertelfinale (heute ab 18:00 Uhr) startet das Pflichtspieljahr. Morgen gastiert der SK Rapid bei der SV Ried, am Sonntag trifft der SCR Altach auf Sturm Graz, zudem kommt es zum Duell zwischen dem Wolfsberger AC und Red Bull Salzburg.

Bilanz spricht für den LASK

Wenn Blau-Weiß Linz heute beim LASK gastiert, treffen die Gäste auf einen formstarken Gegner. Seit zehn Pflichtspielen ist der LASK ungeschlagen, neun davon wurden mit Dietmar Kühbauer auf der Trainerbank bestritten.

Insgesamt standen sich die beiden Linzer Klubs bisher 17-mal gegenüber, sechs Duelle davon in der höchsten Spielklasse. Zum ersten Mal trafen die Klubs 2002 im ÖFB-Cup aufeinander, das nächste Duell folgte dann erst neun Jahre später. Mit der Saison 2022/23 gelang Blau-Weiß Linz der Aufstieg in die Bundesliga.

„Es wird sehr hitzig“

Im August 2023 trafen der LASK und Blau-Weiß Linz erstmals in der Bundesliga aufeinander. Schon vor dem Derby war die Anspannung groß:

Ex-LASK-Kapitän Zulj: Derbysieg hat „extrem großen Stellenwert“ (12.08.2023)

Blau-Weiß Linz kassierte bei diesem ersten Bundesliga-Aufeinandertreffen eine 0:2-Niederlage. Nach dem Match sprach Ex-LASK-Kapitän Zulj über den Derbysieg.

In der Gesamtbilanz verbuchte der LASK sieben Siege, fünfmal ging Blau-Weiß als Gewinner vom Platz, ebenso oft endete ein Duell unentschieden. In der laufenden Bundesliga-Saison gab es bereits zwei Begegnungen zwischen den Oberösterreichern. Beide Duelle entschied der LASK für sich, ohne ein einziges Gegentor zu kassieren. Das bislang letzte Linzer-Derby fand im vergangenen November statt, Samuel Adeniran schoss den LASK zum 1:0.

HIGHLIGHTS | FC Blau-Weiß Linz – LASK | 12. Runde 2025/26

Derby mit (junger) Geschichte

1997 wurde der LASK mit dem FC Linz fusioniert. Die Entscheidung erfolgte aus „wirtschaftlichen“ sowie „sportlichen“ Gründen, wie es damals heißt. Es war ein Schritt, der noch heute als umstritten gilt. Gleichzeitig bildet er die Grundlage für das heutige Derby.

Fans auf beiden Seiten unglücklich

Auf wenig Begeisterung stieß die Fusion bei den Fans des FC Linz, die den Zusammenschluss teils als Auslöschung ihres Vereins gesehen haben. Zwar wurden ein paar Spieler des FC übernommen, ansonsten wurde der Klub aber, zum Unmut seiner Fans, praktisch aufgelöst. Blau-weiß musste weichen, schwarz-weiß blieb. Am Ende war nach der „Fusion“ also quasi nichts vom FC Linz übrig.

Doch auch von Seiten der LASK-Anhängerschaft gab es Widerstand. Schon Jahre zuvor hatte es Überlegungen zu einer Fusion gegeben, die auf Unmut gestoßen war. 1995 sind etwa Fans beider Mannschaften auf der Linzer Landstraße zusammengekommen, um gegen eine Zusammenlegung und für die Eigenständigkeit der Klubs zu demonstrieren. Bei einem Derby im selben Jahr ging ein Großteil der Anhängerschaft beider Vereine aus Protest erst fünf Minuten nach Anpfiff in das Stadion.

Blau-Weiß Linz entsteht

Trotz des Widerstands kam es 1997 zu der Fusion. Nur wenige Wochen danach wurde ein Nachfolgerverein gegründet. Anhänger des FC Linz haben sich mit der SV Austria Tabak zusammengetan. Verbunden wurden beide Klubs durch ihre Vereinsfarben, die schließlich auch den neuen Namen prägten: Blau-Weiß Linz.

Hitzig auch abseits des Platzes

Wenn der LASK auf Blau-Weiß Linz trifft, kann es mitunter auch abseits des Rasens hitzig werden. Zu Ausschreitungen kam es etwa bei einem Erste-Liga-Duell 2016, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Von Seiten der Blau-Weiß-Anhängerschaft war damals von einem „überzogenen Polizeieinsatz“ die Rede, 450 Menschen seien „pauschal mit massivem Pfefferspray angegriffen“ worden, zitierte die APA. Die Polizei sprach hingegen von „brutalen Hooligan-Attacken“. Unter anderem soll aus dem Blau-Weiß-Sektor eine Sitzbank in Richtung LASK-Sektor geworfen und Beamte angegriffen worden sein.

Beim nächsten LASK-Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz im Dezember 2016 blieben die Auswärtsfans fern. Eigenen Angaben nach wollten sie sich, so schreibt es damals die APA, eine „Polizei-Eskalation“ wie beim ersten Derby ersparen.

Bilder: GEPA