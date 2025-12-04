Lisa Eder in Wisla Fünfte – Prevc disqualifiziert

Die Salzburgerin Lisa Eder hat beim Skisprung-Weltcupbewerb am Donnerstag in Wisla als Fünfte ihren dritten Podestplatz der Saison verpasst.

Den Sieg auf der Großschanze sicherte sich Anna Odine Ström. Die Norwegerin gewann vor Abigail Strate aus Kanada und der dreimaligen Saisonsiegerin Nozomi Maruyama aus Japan. Auf das Podest fehlten Eder, die im Finale vom dritten Zwischenrang noch zurückfiel, 5,6 Punkte.

„Ich tue mir auf der Schanze ein bisschen schwerer, aber es ist trotzdem noch gut, wenn man Fünfter wird“, sagte die in Lillehammer und Falun drittplatzierte Eder. Mit Julia Mühlbacher als 13. kam nur noch eine weitere Österreicherin ins Klassement. Hannah Wiegele verpasste die Qualifikation für den Wettkampf der besten 40. Chiara Kreuzer war nach schlechtem Saisonbeginn erst gar nicht nach Polen gereist.

Weltcuptitelverteidigerin Nika Prevc durfte nach ihrem Sieg in der Qualifikation nicht an den Start gehen. Die Falun-Siegerin wurde wegen regelwidrigen Skimaterials aber aus der Wertung genommen. Am Freitag folgt ein weiterer Einzelbewerb. Die Männer bestreiten in Polen am Wochenende ebenfalls zwei Wettkämpfe.

(APA) / Bild: Imago