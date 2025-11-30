Lisa Eder Sechste bei Prevc-Sieg in Falun

Nach Platz drei auf der Normalschanze hat Lisa Eder am Sonntag von der Großschanze in Falun Rang sechs belegt. Mit 122,5 und 119,5 Metern lag sie diesmal deutlich hinter den Podesträngen.

An der Spitze beendete Weltcup-Titelverteidigerin Nika Prevc den Siegeslauf der überraschenden Japanerin Nozomi Maruyama, die die ersten drei Bewerbe gewonnen hatte. Die Slowenin sicherte sich dank eines 132-m-Satzes den ersten Saisonsieg 7,9 Punkte vor Maruyama, Eirin Kvandal wurde Dritte.

„In der Quali hat es zu schneien angefangen, das hat mich generell durcheinandergebracht. Dann ist es vom Tisch her eher schwierig gewesen“, sprach Eder die Anfahrtsposition an. Es war das erste Kennenlernen der WM-Bakken, die Nordische WM 2027 geht in Falun in Szene. „Es sind coole Schanzen, da könnte man auf jeden Fall öfter da springen. Auch wenn es dieses Wochenende ein bisserl windig war“, erklärte die Freundin von Manuel Fettner. Mit Julia Mühlbacher auf Rang zwölf holte eine zweite Österreicherin Weltcuppunkte, Hannah Wiegele verpasste diesmal das Finale der Top 30. Der nächste Schauplatz ist am Donnerstag und Freitag Wisla in Polen mit zwei Großschanzenbewerben.

(APA) / Foto: IMAGO