Lisa Kolb fällt kurzfristig für Nations-League-Doppel aus

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam muss in der Nations League gegen die Niederlande auf Offensivspielerin Lisa Kolb verzichten. Die Freiburg-Legionärin fällt laut ÖFB-Angaben wegen muskulärer Probleme aus, ihr Comeback im rot-weiß-roten Trikot nach langer Verletzungspause verzögert sich somit. Teamchef Alexander Schriebl bedauerte den Ausfall, es sei aber „die einzig richtige Entscheidung“. Er nominierte mit Laura Spinn vom FC Bergheim eine Debütantin nach.

Die 20-jährige Spinn ist bereits in das Team-Camp nach Bad Erlach angereist und absolvierte am Vormittag die letzte Trainingseinheit vor dem Abflug in die Niederlande. „Laura hat nicht nur in den Nachwuchsnationalteams in der jüngsten Vergangenheit positiv auf sich aufmerksam gemacht, sondern überzeugt auch in der Bundesliga mit konstanten Leistungen“, wurde Schriebl in einer Aussendung zitiert. Kolb hatte diese Woche nach rund einjähriger Abwesenheit ihr Kader-Comeback im Nationalteam gegeben.

In Almelo steht am Freitag das Spiel gegen das „Oranje“-Team auf dem Programm (20.00 Uhr), am Dienstag hat dann die ÖFB-Elf in Altach Heimrecht.

