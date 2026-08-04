Littler schießt gegen Yamal: „Hat nicht viel geleistet“

Luke Littler hat Lamine Yamal öffentlich kritisiert und sich selbst als besten 19-jährigen Sportler der Welt bezeichnet. Der Darts-Weltmeister hält seine eigenen Erfolge für deutlich höher einzustufen.

Luke Littler sorgt mit einer weiteren selbstbewussten Aussage für Schlagzeilen. Der zweimalige Darts-Weltmeister sieht sich trotz Yamals WM-Titel klar an der Spitze seines Jahrgangs.

Luke Littler hat mit Aussagen über Lamine Yamal erneut für Aufmerksamkeit gesorgt. Im Gespräch mit der englischen Sun stellte sich der Darts-Superstar über den Fußballprofi des FC Barcelona.

Auf die Frage, ob er aktuell der dominanteste Sportler der Welt sei, verwies Littler zunächst auf Tennisstar Jannik Sinner. Der Wimbledon-Sieger gehöre für ihn in diese Diskussion.

Anschließend machte der zweimalige Darts-Weltmeister jedoch deutlich, wie hoch er seine eigenen Leistungen bewertet. „So wie ich meine Spiele gewinne, meine Leistungen zeige und Titel hole, bin ich wahrscheinlich der Beste, den es gibt.“

Yamal, der Beste der Welt? „Nein, ist er nicht!“

Deutlich kritischer äußerte sich Littler über Yamal. Der Barca-Star gewann mit Spanien bereits die Weltmeisterschaft und gilt als eines der größten Talente im Weltfußball.

Für Littler reicht das allerdings nicht aus. „Ich meine, er hat doch nicht wirklich viel geleistet, oder? Er hat vielleicht ein Tor geschossen. Und eine Vorlage gegeben.“

Mit Blick auf seine eigene Bilanz sieht sich „The Nuke“ klar vorne. Der Engländer gewann 2026 bislang alle TV-Majorturniere der Professional Darts Corporation (PDC) und jagt historische Bestmarken.

Deshalb fiel sein Urteil eindeutig aus: „Ist er der beste 19-Jährige der Welt? Nein, ist er nicht! Solange ich gewinne, gut spiele und Titel hole, ist das alles, was zählt.“