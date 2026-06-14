Littler und Humphries gewinnen erstmals gemeinsam die Team-WM

Die Darts-Profis Luke Humphries und Luke Littler haben England zurück auf den Thron der Team-WM geführt und sich für das blamable Erstrunden-Aus aus dem Vorjahr rehabilitiert.

Im Finale in Frankfurt setzte sich das Duo um PDC-Weltmeister Littler gegen das niederländische Team mit Michael van Gerwen und Gian van Veen souverän mit 10:5 durch. Die unterlegenen Niederländer hatten zuvor im Viertelfinale die deutschen Profis Martin Schindler und Ricardo Pietreczko ausgeschaltet, verpassten nun allerdings den ersten Titel für die Niederlande seit 2018.

Im Duell der an Nummer eins gesetzten Engländer mit den an Nummer zwei gesetzten Niederländern holten sich Littler und Humphries beim Stand von 2:2 das erste Break. Im Rennen um die ersten zehn gewonnenen Legs ließen die Engländer in der Folge keine Zweifel mehr aufkommen. Der dreimalige Weltmeister van Gerwen, der beim bislang letzten Triumph vor acht Jahren Teil des Team war, und sein 14 Jahre jüngerer Partner van Veen konnten den Favoriten kein begonnenes Leg abnehmen.

Für den 19 Jahre alten Littler, der in den beiden vergangenen Jahren die PDC-Weltmeisterschaft gewann, ist es ein weiterer Titel in seiner prächtigen Sammlung. Humphries hatte die Team-WM bereits 2024 an der Seite seines damaligen Partners Michael Smith gewonnen. Im Vorjahr war Littler gemeinsam mit Humphries noch sensationell in ihrer ersten Runde gegen Schindler und Pietreczko gescheitert. Die Deutschen, die damals bis ins Halbfinale vorgedrungen waren, unterlagen diesmal bei der 16. Ausgabe des Major-Events für Nationalteams den Niederländern im Viertelfinale mit 4:8.

(SID) / Bild: Imago