Live auf Sky: Entscheidung zwischen Kapfenberg und Vienna

Halbfinale oder Sommerpause lautet das Motto, wenn die Kapfenberg Bulls und der BC Vienna am Mittwoch (ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 3) in der Basketball Superliga aufeinandertreffen.

Es ist das alles entscheidende fünfte Spiel im Viertelfinale. Für den Sieger geht es ab Samstag im “Best-of-five” gegen die Flyers Wels weiter, für den Verlierer ist die Saison 2020/21 zu Ende.

Play-off-Serie brachte bisher nur Heimsiege

In den bisherigen Play-off-Aufeinandertreffen der Obersteirer, die im Falle einer Niederlage erstmals seit 2016 ohne Titel blieben, und der Wiener hat es ausschließlich Heimsiege gegeben. Für die Kapfenberger spricht zudem, dass sie auf den größeren Kader zurückgreifen können.

“Wir werden alles geben, um Spiel fünf zu gewinnen”, versprach Nemanja Krstic schon unmittelbar nach der 73:84-Pleite am Sonntag, die das 2:2 in der Serie bedeutete. Vienna-Coach Aramis Naglic indes sieht seine von ihm als “Helden” bezeichneten Spieler “bereit”, am Mittwoch den Schritt ins Semifinale zu schaffen.

