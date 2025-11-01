Tennis LIVE auf Sky: Die Halbfinals beim Paris Masters & der Auftakt bei den WTA Finals

Der Allerheiligen-Tag steht bei Sky neben dem Fußball, auch im Zeichen des Tennis. Beim ATP Masters-Turnier in Paris stehen beide Halbfinalspiele auf dem Programm und in Riad geht es für die besten Frauen der Welt bei den WTA Finals in den ersten Tag der Gruppenphase. Alle Spiele gibt es live auf Sky Sport Tennis. Mit Sky Stream kannst du live dabei sein.

ATP-Masters in Paris – Halbfinale

Ab 14:30 Uhr: Felix Auger-Aliassime – Alexander Bublik

Ab 17 Uhr: Alexander Zverev – Jannik Sinner

WTA-Finals in Riad – Gruppenphase: Tag 1

Ab 16 Uhr: Iga Swiatek – Madison Keys

Im Anschluss: Amanda Anisimova – Elena Rybakina

Beitragsbild: GEPA.