LIVE im Stream: Die Featured Groups zum Ryder Cup

Im Golf-Kalender stehen der Kontinentalvergleich zwischen Europa und den USA an – der Ryder Cup! Sky überträgt von Donnerstag bis Sonntag live im TV sowie im Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App.

Das größte Golfereignis steht wieder an – der Ryder Cup! Sky Sport ist natürlich wieder live am Abschlag und überträgt an allen drei Tagen im TV und im Livestream auf skysportaustria.at/streaming

43. Ausgabe des Ryder Cups

Seit 1927 wird das bedeutende Golfmannschaftsturnier ausgetragen und findet in der Regel alle zwei Jahre statt. Team Europa tritt dabei gegen das Team USA an, wobei jedes Team aus zwölf Spielern und einem Kapitän. Den letzten Kontinentalwettbewerb vor drei Jahren hatten die Europäer in Paris mit klar 17,5:10,5 gewonnen. Austragungsort ist in diesem Jahr Sheboygan, Wisconsin (USA).

Debütant Bernd Wiesberger

Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer wird nicht als Spieler dabei sein. Der zweimalige Major-Sieger aus Mettmann wurde aber als einer der zwei Vize-Kapitäne des europäischen Teams nominiert. Der 36-Jährige war bereits viermal als Spieler dabei und konnte das bedeutendste Golf-Mannschaftsturnier dreimal gewinnen.

Als erster Österreicher in der Geschichte des Golfs hat sich Bernd Wiesberger für den Ryder Cup qualifiziert. Der 35-Jährige erspielte sich seinen Platz im Team durch seine starken Leistungen auf der European Tour.

Team Europa vs. Team USA

Team Europa: Bernd Wiesberger (Österreich), Jon Rahm, Sergio Garcia (Spanien), Tommy Fleetwood, Paul Casey, Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick, Lee Westwood, Ian Poulter (alle England), Rory McIlroy (Nordirland), Shane Lowry (Irland) und Viktor Hovland (Norwegen).

Team USA: Tony Finau, Jordan Spieth, Xander Schauffele, Harris English, Daniel Berger, Scottie Scheffler, Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas und Patrick Cantlay

Sky zeigt von Freitag bis Sonntag für Sky Kunden (mit Sport Paket) die Featured Groups im Livestream auf skysportaustria.at/streaming.

Die Featured Groups von Freitag bis Sonntag im Livestream

Die Übertragungszeiten der Featured Groups im Überblick:

Freitag, 24.09.: 14:00 – 00:00 Uhr*

Samstag, 25.09.: 14:00 – 00:00 Uhr*

Sonntag, 26.09.: 18:00 – 00:00 Uhr*

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Featured Groups & Tee Times am Freitag

