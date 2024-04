LIVE und Kostenlos ab 15:15 Uhr: Masters aus Augusta – Featured Groups mit Rahm & Woods

Das erste Major des Jahres steht an! Die Golf-Elite mit dem Österreicher Sepp Straka schlägt beim Masters in Augusta ab. Sky zeigt den Donnerstag ab 15:15, live im kostenlosen Stream auf skysportaustria.at ,von Donnerstag bis Sonntag berichtet Sky Sport Golf insgesamt über 40 Stunden live aus Augusta.

Der erste Höhepunkt der Saison steht an – das Masters in Augusta! Die 88. Ausgabe wird traditionell auf dem Augusta National in Georgia, USA ausgetragen, Titelverteidiger ist der Spanier Jon Rahm.

Straka freut sich aufs Masters

The Masters mit Rahm, Woods, Scheffler, Jäger & Co.

Mit dabei sind unter anderem Titelverteidiger Jon Rahm, Sieger von 2022 Scottie Scheffler, Rory McIlroy, der weiterhin auf sein erstes grünes Jackett wartet sowie Fünffachsieger Tiger Woods. Außerdem wird Viktor Hovland aus Norwegen einiges zugetraut, ebenso wie dem Shooting Star Ludvig Aberg aus Schweden. Als einziger österreichischer Profi geht Sepp Straka an den Start.

Die Featured Groups von Donnerstag bis Sonntag im Livestream

Die Übertragungszeiten der Featured Groups im Überblick*:

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Featured Group & Tee Times am Donnerstag

Ab 16:30 Uhr: Jon Rahm, Matt Fitzpatrick, Nick Dunlap

Ab 16:54 Uhr: Wyndham Clark, Viktor Hovland, Cameron Smith

Ab 19:24 Uhr: Tiger Woods, Jason Day, Max Homa

Ab 20:00 Uhr: Dustin Johnson, Collin Morikawa, Tommy Fleetwood

Golf live: US Masters – Augusta 2024 im TV bei Sky

Sky zeigt das US Masters Tournament aus Augusta auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag: 21:00 Uhr – 01:30 Uhr live auf Sky Sport Golf

21:00 Uhr – 01:30 Uhr live auf Sky Sport Golf Freitag: 21:00 Uhr – 01:30 Uhr live auf Sky Sport Golf

21:00 Uhr – 01:30 Uhr live auf Sky Sport Golf Samstag: 21:00 Uhr – 01:00 Uhr live auf Sky Sport Golf

21:00 Uhr – 01:00 Uhr live auf Sky Sport Golf Sonntag: 20:00 Uhr – 01:00 Uhr live auf Sky Sport Golf

Die Kommentatoren an allen vier Tagen sind Gregor Biernath und Adrian Grosser.

