Liverpool bestätigt Star-Abgang
Der FC Liverpool hat am Sonntagabend den Abgang von Ibrahima Konate bestätigt.
Der Innenverteidiger verlässt die Reds damit nach fünf gemeinsamen Jahren. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Im Sommer 2021 war der Franzose für 40 Millionen Euro von RB Leipzig gekommen und holte unter anderem eine englische Meisterschaft, den FA Cup, zweimal den Carabao Cup sowie einmal den Community Shield.
Wohin es Konate zieht, steht noch nicht fest. Der 27-Jährige wird seit Monaten immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht.
