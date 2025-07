Liverpool-Coach Arne Slot reagiert auf Tod von Diogo Jota

Der Niederländer teilt auf der Homepage der Reds seine Gefühle zum Unfalltod seines Spielers. Slot wird dabei sehr emotional. Der 46-Jährige spricht vor allem über den Menschen Dioga Jota. Slot appelliert an den Liverpooler Zusammenhalt und gibt auch ein Versprechen ab.

Die vollständige Nachricht von Liverpool-Trainer Arne Slot im Wortlaut:

„Was soll man sagen? Was kann man in einem Moment wie diesem sagen, wenn der Schock und der Schmerz noch so unglaublich frisch sind? Ich wünschte, ich hätte die richtigen Worte, aber ich weiß, dass ich sie nicht habe.

Ich habe nur Gefühle, die sicherlich viele Menschen empfinden, wenn sie an einen Menschen und einen Spieler denken, den wir sehr geliebt haben, und an eine Familie, die uns sehr am Herzen liegt.

Meine ersten Gedanken sind nicht die eines Fußballtrainers. Sie sind die eines Vaters, eines Sohnes, eines Bruders und eines Onkels und sie gehören der Familie von Diogo und Andre Silva, die einen unvorstellbaren Verlust erlitten haben.

Meine Botschaft an sie ist ganz klar: Ihr werdet niemals allein sein. Die Spieler, die Mitarbeiter und die Fans des FC Liverpool stehen euch bei, und nach dem, was ich heute gesehen habe, gilt das auch für die gesamte Fußballfamilie.

Dies ist nicht nur eine Reaktion auf die Tragödie. Es ist auch eine Reaktion auf die Güte der Menschen, die daran beteiligt sind, und auf den Respekt, den so viele für die beiden Jungen als Individuen und für die Familie als Ganzes empfinden.

Für uns als Verein ist der Schock absolut. Diogo war nicht nur unser Spieler. Er war uns allen sehr ans Herz gewachsen. Er war ein Teamkollege, ein Kollege, ein Arbeitsgefährte, und in all diesen Rollen war er etwas ganz Besonderes.

Ich könnte so viel darüber sagen, was er unserem Team gegeben hat, aber die Wahrheit ist, dass jeder, der Diogo spielen sah, das sehen konnte. Harte Arbeit, Ehrgeiz, Engagement, große Qualität, Tore. Die Essenz dessen, was einen Liverpool-Spieler ausmacht.

Es gab auch Seiten, die nicht jeder sehen konnte. Der Mensch, der nie nach Popularität strebte, sie aber trotzdem fand. Nicht der Freund von zwei Leuten, sondern der Freund von allen. Jemand, der anderen allein durch seine Anwesenheit ein gutes Gefühl gab. Ein Mensch, der sich sehr um seine Familie kümmerte.

Als wir uns das letzte Mal unterhielten, gratulierte ich Diogo zum Gewinn der Nations League und wünschte ihm viel Glück für seine bevorstehende Hochzeit. In vielerlei Hinsicht war es ein Traum-Sommer für Diogo und seine Familie, was das Ende umso trauriger macht.

Als ich zum Verein kam, war eines der ersten Lieder, die ich kennenlernte, das Lied, das unsere Fans für Diogo singen. Ich hatte zuvor noch nicht mit ihm gearbeitet, aber ich wusste sofort, dass Diogo etwas Besonderes an sich haben musste, wenn die Liverpool-Fans, die im Laufe der Jahre so viele großartige Spieler gesehen haben, einen so einzigartigen Gesang für ihn hatten.

Dass wir diese Qualitäten unter so schrecklichen Umständen verloren haben, ist etwas, womit wir noch nicht fertig sind. Aus diesem Grund müssen alle im Verein zusammenhalten und füreinander da sein. Das sind wir Diogo, Andre Silva, ihren Familien und uns selbst schuldig.

Mein Beileid gilt Diogos Frau Rute, ihren drei wunderschönen Kindern und den Eltern von Diogo und Andre Silva.

Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir Diogo Jota feiern, wir werden uns an seine Tore erinnern und wir werden sein Lied singen. Vorerst werden wir ihn als einzigartigen Menschen in Erinnerung behalten und um ihn trauern. Er wird niemals vergessen werden.

Sein Name ist Diogo.“

