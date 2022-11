Liverpool-Eigner FSG prüft Verkauf

Teammanager Jürgen Klopp könnte beim FC Liverpool in Zukunft unter einem neuen Klub-Eigner arbeiten. Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Tom Werner zieht die Fenway Sports Group (FSG) als Klub-Eigentümer einen Verkauf der Reds in Erwägung. „Wir prüfen einen Verkauf. Aber es gibt keine Eile, keinen Zeitrahmen für uns“, sagte Werner dem Boston Globe.

Zuletzt hatte bereits The Athletic berichtet, dass die in den USA ansässige FSG „Angebote“ für den 19-maligen englischen Meister einholen will. Die FSG hatte Liverpool im Jahr 2010 für 300 Millionen Pfund erworben, nachdem die beiden Amerikaner Tom Hicks und George Gillett den Verein am Rande der Insolvenz verlassen hatten. Forbes schätzt den Wert des Klubs auch aufgrund der sportlichen Erfolge der Klopp-Ära auf rund 4,45 Milliarden Dollar.

(SID) / Bild: Imago