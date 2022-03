Liverpool feiert achten Sieg in Folge

Liverpool hat in der englischen Fußball-Premier-League den achten Sieg in Serie geschafft und liegt damit drei Punkte hinter Tabellenführer Manchester City. Das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp setzte sich am Samstag verdient mit 2:0 bei Brighton & Hove Albion durch. Luis Díaz (19.) per Kopf und Mohamed Salah (61.) per Elfmeter trafen zum Erfolg für die „Reds“.

Diaz‘ konnte sein Tor zunächst nicht bejubeln. Der Kolumbianer wurde bei seinem Kopfball von Brighton-Goalie Robert Sanchez getroffen und lag am Boden, als der Ball im Netz landete. Nach kurzer Unterbrechung konnte Diaz weiterspielen und wurde schließlich zum „Man Of The Match“ gekürt.

Vier Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale blieb Liverpool auf Kurs für vier mögliche Titel in dieser Saison. Im FA-Cup steht Liverpool im Viertelfinale und muss am kommenden Sonntag bei Zweitligist Nottingham Forest antreten. Der Liga-Cup wurde bereits gewonnen.

(APA)/Bild: Imago