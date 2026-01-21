Liverpool feiert klaren Auswärtssieg bei Marseille

Der FC Liverpool hat in der Champions League einen 3:0-Sieg bei Olympique Marseille feiern können.

Die Reds, bei denen Rückkehrer Mohamed Salah in der Startelf standen, setzten sich mit 3:0 (1:0) bei Olympique Marseille durch. Ein Freistoßtor von Dominik Szoboszlai (45.+1) ebnete den Weg, Facundo Medina (73., Eigentor) und Joker Cody Gakpo (90.+3) entschieden das Spiel.

Durch den Dreier nahm Liverpool Kurs auf das Achtelfinale und rehabilitierte sich für die Blamage gegen die PSV Eindhoven (1:4) zuvor. Mit 15 Zählern springt Liverpool auf Platz vier.

(SID)

Beitragsbild: Imago