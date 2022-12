via

via Sky Sport Austria

Der FC Liverpool konnte am Boxing Day einen souveränen 3:1-Auswärtssieg bei Aston Villa feiern. Die Reds nähern sich durch diesen Erfolg den Top 6 und den damit verbundenen europäischen Plätzen.

Mohamed Salah schoss Liverpool bereits früh in Führung (5.), ehe Abwehrchef Van Dijk nachsetzen konnte (37.). Aston Villa gelang in der zweiten Halbzeit noch der Anschlusstreffer durch Watkins (59.), der eingewechselte 18-Jährige Stefan Bajcetic machte in der 81. Minute dann aber alles klar.

Bild: Imago