Liverpool gibt neuen Trikot-Ausstatter bekannt

Der FC Liverpool läuft künftig in adidas-Trikots auf. Wie der deutsche Sportartikelhersteller mit Sitz in Herzogenaurach am Montag mitteilte, hat sich das Unternehmen mit dem Tabellenführer der Premier League auf eine „mehrjährige“ Partnerschaft geeinigt. Los geht es zum Start der Fußball-Saison 2025/26. Adidas löst Nike als Trikotsponsor der Liverpooler ab.

Ausgestattet werden genauso Männer- und Frauenmannschaften wie die Nachwuchsteams und die Mitarbeiter des Klubs. Liverpool wird zum dritten Mal in der Geschichte adidas tragen, dies war bislang von 1985 bis 1996 der Fall und von 2006 bis 2012. Angaben zum finanziellen Rahmen und zur Länge der neuen Partnerschaft wurden nicht gemacht. Englische Medien berichteten zuletzt über eine jährliche Zahlung von 72 Millionen Euro und eine Vertragslaufzeit von fünf Jahren.

„Der Verein ist einer der größten und kultigsten Namen im Weltfußball mit einer riesigen Fangemeinde. Es ist uns eine Ehre, den Spielern erneut Spitzentechnologie zur Verfügung zu stellen, damit sie auf höchstem Niveau spielen können“, sagte Bjørn Gulden, CEO von adidas. Das Unternehmen hat schon jetzt LFC-Stars wie Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold oder Diogo Jota unter Vertrag.

„Es ist der perfekte Zeitpunkt für uns, erneut zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns darauf, weitere ikonische Trikots zu entwerfen und unseren Erfolg auf dem Platz fortzusetzen, der auf unserer wunderbaren, gemeinsamen Geschichte aufbaut“, sagte Liverpools CEO Billy Hogan. Das neue Trikot soll am 1. August vorgestellt werden.

(SID) / Foto: IMAGO