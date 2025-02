Liverpool hadert mit schwacher Schiri-Leistung im Merseyside-Derby

Liverpool ist nach dem 2:2 im Nachtragsderby der englischen Premier League bei Everton am Mittwochabend nicht gut auf Schiedsrichter Michael Oliver zu sprechen gewesen. Dieser verteilte inklusive Trainer Arne Slot vier Rote Karten.

Der niederländische Erfolgstrainer des Tabellenführers war nach der Partie fuchsteufelswild, verweigerte jeden Kommentar. Am Donnerstag wurde er wegen „beleidigender Sprache“ für zwei Partien gesperrt, wie die Liga mitteilte.

Slot fehlt den „Reds“ an der Linie damit in den Partien am Sonntag gegen die Wolverhampton Wanderers und am Mittwoch darauf bei Aston Villa. Das ist keine neue Situation für ihn, hatte er doch auch schon im Ligacup aufgrund von drei zuvor kassierten Gelben Karten diese Saison schon eine Partie nicht coachen dürfen. Neben Slot wurden am Mittwoch nach Schlusspfiff auch noch sein Co-Trainer Sipke Hulshoff sowie die Spieler Abdoulaye Doucoure (Everton) sowie Curtis Jones (Liverpool/jeweils Gelb-Rot) ausgeschlossen.

Liverpool-Star van Dijk kritisiert Referee

Liverpools Kapitän Virgil van Dijk kritisierte den Referee, der aus seiner Sicht entscheidenden Anteil daran hatte, dass nach dem 2:2 bei einigen Profis die Sicherungen durchbrannten und es zur Rudelbildung sowie dem Einsatz von Polizei und Ordnern auf dem Feld kam. „Der Schiedsrichter hatte die Partie nicht unter Kontrolle. Ich denke, er hatte heute einen großen Anteil am Spiel“, sagte Van Dijk bei TNT Sports. Die „Reds“ führten 2:1, ehe James Tarkowski den Goodison Park mit seinem Last-Minute-Tor (98.) nach minutenlanger VAR-Überprüfung zum Beben brachte.

Van Dijk im Interview

Ordner konnten zunächst noch verhindern, dass Everton-Fans den Platz stürmten. Doch nur Sekunden nach dem Abpfiff kam es zu einer wüsten Rangelei zwischen den Teams: Im Mittelpunkt Doucoure und Jones. Demnach habe Doucoure vor den Fans der Gäste gejubelt und diese mit einer Geste provoziert. Jones schubste ihn darauf, es kam zu wüsten Szenen. „Ich glaube, er wollte unsere Fans provozieren und Curtis hielt das nicht für richtig. Und Sie wissen ja, was passiert, wenn es ein kleines Gerangel gibt“, sagte Van Dijk.

Das brisante Derby hätte eigentlich schon Anfang Dezember stattfinden sollen. Es wurde aber wegen heftiger Schneefälle verschoben. Ein großer Rückschlag im Meisterrennen war das Remis für die zuletzt im FA-Cup ausgeschiedene Liverpool-Truppe nicht, beträgt der Vorsprung auf Verfolger Arsenal nach 24 von 38 Runden doch beruhigende sieben Punkte.

(APA)

Bild: Imago