Liverpool holt knappen Sieg in Leipzig

RB Leipzig bleibt in der Champions League auch nach dem dritten Spiel punktlos.

Das Team von Trainer Marco Rose verlor am Mittwoch gegen den FC Liverpool mit 0:1 (0:1). Zuvor hatten die Sachsen bereits die schwierigen Auftakt-Aufgaben bei Atletico Madrid sowie gegen Juventus Turin verloren und weilen weiterhin ohne Zähler im Tabellenkeller.

Darwin Nunez (27.) brachte RB mit seinem Tor die bittere Niederlage bei. Im Kampf um die K.o.-Runde gerät die Rose-Elf immer mehr unter Druck, im kommenden Auswärtsspiel bei Celtic Glasgow am 5. November sollten die ersten Punkte folgen, um in der zweiten Hälfte der Ligaphase mindestens noch den Sprung unter die Top 24 und damit in die Playoffs zu schaffen.

Das Tor im VIDEO:

0:1 – Darwin Nunez (28.)

Beitragsbild: Imago