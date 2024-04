Liverpool im EL-Viertelfinale von Atalanta gefordert

Das Viertelfinale der Europa League wird am Donnerstag mit den Hinspielen eröffnet, Fußball-Fans erwartet ein attraktives Vier-Gänge-Menü. Liverpool empfängt Atalanta Bergamo, die Engländer von Trainer Jürgen Klopp gelten als Topfavorit im Bewerb. In Leverkusen bekommt es Bundesliga-Tabellenführer Bayer mit West Ham zu tun, während in Mailand das Italien-Duell zwischen AC Milan und AS Roma steigt. Olympique Marseille gastiert in Lissabon bei Benfica.

Liverpool will den nahenden Abschied von Klopp noch mit dem einen oder anderen Titel garnieren. Neben der nationalen Meisterschaft stehen die Chancen auf einen Triumph im zweithöchsten europäischen Wettbewerb nicht schlecht. „Wir werden alles tun, was wir können, um das zu erreichen. Wir wollen dem Trainer alles zurückgeben, er hat unsere Karrieren sehr beeinflusst“, sagte Mittelfeldspieler Harvey Elliott am Mittwoch.

Alles andere als ein Heimsieg der „Reds“ an der Anfield Road gegen Atalanta wäre eine kleine Überraschung, zumal die Italiener ihre letzten beiden Pflichtspiele verloren. Klopp sieht aber keinen Selbstläufer. „Es ist schwierig, gegen italienische Teams zu spielen. Das war es immer schon. Die sind taktisch super diszipliniert, wir müssen unser Bestes geben, um in die nächste Runde zu kommen.“ Die Engländer hatten in der Gruppenphase zwei Mal den LASK besiegt (3:1,4:0), während Bergamo Sturm Graz zum Gegner hatte und ein 2:2 und ein 1:0 ins Trockene brachte.

„Derzeit nur Augen für West Ham“

Die fabelhafte Saison der unbesiegten Leverkusener soll indes auch gegen West Ham United nichts Stocken geraten. Dass Bayer gedanklich schon beim möglichen Gewinn der deutschen Meisterschaft am Sonntag ist, wies Coach Xabi Alonso zurück. „Wir haben derzeit nur Augen für West Ham und die Europa League.“ Der Spanier warnte vor dem amtierenden Conference-League-Champion. „Sie haben eine Topqualität, Erfahrung, sind physisch sehr gut. Wir müssen mit Geduld spielen, mit hohem Tempo und versuchen, das Spiel zu kontrollieren.“

Während die Titel in der Liga und im DFB-Pokal mehr oder weniger zur Abholung bereit liegen, will die Bayer-Truppe auch internationalen Glanz verbreiten. „Wir sind nicht unschlagbar, aber wenn wir so weitermachen, so bodenständig täglich unsere Arbeit leisten wie bisher, ist alles möglich“, erklärte Mittelfeld-Antreiber Granit Xhaka. Zumindest Ersteres hat Bayer in 41 Saisonspielen noch nicht unter Beweis gestellt.

„Es ist nicht mehr Mourinhos Roma“

In Mailand kommt es derweil zum Serie-A-Klassentreffen zwischen dem AC und der AS. Die in der Liga zweitplatzierten „Rossoneri“ haben die bisherigen zwei Saisonduelle mit den Römern mit 2:1 und 3:1 für sich entschieden. Das 1:3 Mitte Jänner war für Jose Mourinho das letzte Match als Roma-Trainer, er wurde durch Club-Urgestein Daniele De Rossi ersetzt. „Er hat eine andere Art zu spielen. Es ist nicht mehr Mourinhos Roma“, sagte Milan-Trainer Stefano Pioli. „Es wird eine 180-minütige Herausforderung.“

Viel Zündstoff birgt die Partie zwischen Benfica – Champions-League-Gegner von Salzburg in dieser Saison – und Marseille. Das Duell löste im Vorfeld große Sicherheitsbedenken aus. Die französischen Behörden untersagten vorige Woche den portugiesischen Fans den Besuch im Rückspiel. Am Dienstag annullierte Benfica die von Marseille-Anhängern erworbenen Eintrittskarten für das Hinspiel – wegen einer Behördenwarnung in Sachen öffentliche Sicherheit.

Die Spiele der Südfranzosen waren immer wieder von Krawallen überschattet worden. So erlitt Lyon-Coach Fabio Grosso eine schwere Augenverletzung, als sein Teambus im Oktober von Marseille-Fans angegriffen wurde.

(APA) / Artikelbild: Imago