FC Liverpool in Sorge um achtfachen Meister Hansen

Der FC Liverpool ist in großer Sorge um sein Klubidol Alan Hansen.

Der 68-jährige Schotte, mit den Reds unter anderem achtmal Meister und dreimal Europapokalsieger, ist nach Angaben des englischen Premier-League-Vereins „ernsthaft erkrankt“ und liegt im Krankenhaus. Hansen war vier Jahre Kapitän in Liverpool.

„Der Klub steht derzeit in Kontakt mit Alans Familie, um ihn in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen“, teilte der LFC am Sonntag mit. Als Innenverteidiger lief „Jocky“ von 1977 bis zu seinem Karriereende 1991 für Liverpool auf. Nach Angaben des Mirror ist der Zustand des früheren schottischen Fußball-Nationalspielers ernst.

