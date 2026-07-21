Liverpool-Keeper soll Hartbergs neue Nummer eins werden

Der TSV Hartberg steht unmittelbar vor der Verpflichtung eines neuen Stammtorhüters. Sky Sport Austria kann entsprechende Informationen von The Athletic bestätigen. Armin Pecsi soll bis zum Ende der Saison auf Leihbasis vom FC Liverpool in die Oststeiermark wechseln.

Der 21-jährige Ungar, der in Hainburg an der Donau geboren wurde, soll in Hartberg als neue Nummer eins regelmäßig Spielpraxis auf Profi-Niveau sammeln. Dem Vernehmen nach setzte sich der Bundesligist im Rennen um den 1,90 Meter großen Keeper gegen mehrere Interessenten aus der Schweiz und Frankreich durch. Letzte Details sind noch zu klären, die Unterschrift ist noch ausständig.

Liverpool hatte Pecsi im Sommer 2025 für rund 1,8 Millionen Euro von der Puskás Akademie verpflichtet. Im Juni feierte der Torhüter zudem sein Debüt für die ungarische Nationalmannschaft.

Nach dem Abgang von Tom Ritzy Hülsmann nach Frankreich ist die Position des Stammtorhüters beim TSV Hartberg vakant. Mit Pecsi dürfte diese nun neu besetzt werden.

Luka Maric und Harald Postl komplettieren das Torhüter-Trio der Mannschaft von Trainer Markus Schopp.