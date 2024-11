Liverpool könnte fragiles ManCity aus Titelrennen befördern

Mitten in der ersten Krise der Guardiola-Ära muss Manchester City nach Liverpool. An der Anfield Road wird das jahrelang übliche Narrativ für City-Spiele auf den Kopf gestellt – der amtierende Meister ist am Sonntag (ab 17:00 live auf Sky Sport PL – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) nur Außenseiter. Die Guardiola-Elf ist es, die einen Weg durch die beste Abwehr der Liga finden muss und selbst nicht verlieren darf. Bei einem Heimsieg könnte sich Liverpool nach 13 Runden im Titelrennen schon um elf Punkte absetzen.

City ist ins Trudeln gekommen, das 3:3 nach 3:0-Führung gegen Feyenoord in der Champions League entkräftete diesen Eindruck nicht. „Wir sind zerbrechlich“, stellte Trainer Pep Guardiola fest. Wettbewerbsübergreifend sind die Himmelblauen bereits sechs Partien sieglos, die jüngsten drei Ligamatches wurden verloren.

„Die Leute verlassen sich auf mich, es ist nicht normal, dass große Clubs solche Ergebnisse haben, aber man muss es akzeptieren“, erklärte Guardiola am Freitag während eines minutenlangen Monologs. „Kein Jammern, keine Schuldzuweisungen, kein Weglaufen vor der eigenen Verantwortung. Wenn du nicht gewinnst, bist du in Schwierigkeiten. Ich weiß das.“

Festung Anfield

Dem Star-Trainer, der auf eine in seiner Karriere beispiellose Negativserie blickt, schwebt ein „Rebuild“, ein Wiederaufbau „in vielen Aspekten“ in Manchester vor. „Ich bitte um diese Herausforderung und die Gelegenheit, dies zu tun“, sagte Guardiola. „Ich weiß, was wir brauchen, was wir tun müssen.“ Nun sei nicht die Zeit, um über Titel zu sprechen. Auch im Erfolg hätten ihn Titel-Diskussionen im Dezember nicht interessiert. Die Personallage vor dem Schlager-Spiel wollte er nicht kommentieren.

Entertainment garantiert! – Liverpool empfängt Manchester City

Eine Rückkehr auf die Siegerstraße scheint für Sonntag allein der Bilanz wegen unrealistisch: Nur eines seiner jüngsten 21 Liga-Gastspiele in Liverpool hat City gewonnen. Bei diesem 4:1 an einem Februartag 2021 herrschte zudem Pandemie, die Anfield Road war unbevölkert. Nun ist Manchester City erstmals seit 2.500 Tagen in der Liga nicht in der Favoritenrolle, rechnete ein Wettanbieter vor.

Slot: „Pep findet immer Lösungen“

Die Gastgeber beäugen die Ausgangslage misstrauisch. „Sie sind noch immer eine sehr gute Mannschaft und einer der Gründe, warum Pep der beste Trainer der Welt ist. Weil er immer Lösungen für seine Probleme findet“, sagte Trainer Arne Slot. Die Verletzung von Mittelfeld-Star Rodri sei ein Problem, auf das Guardiola hoffentlich erst nach Sonntag die Antwort finden wird, meinte Slot. „Aber es würde mich nicht überraschen, wenn Pep eine weitere brillante Idee hat.“

Der Niederländer Slot hat den Reds eine unter Jürgen Klopp nicht gekannte defensive Stabilität verpasst. Trotz prominenter Ausfälle stehen nach zwölf Runden nur acht Gegentore zu Buche. Dass das Spektakel im Slot-Game kürzer kommt, scheint im aktuellen Erfolgslauf vernachlässigbar. Beim 2:0 in der Champions League gegen Real Madrid feierte Liverpool den bereits 17. Sieg im 19. Pflichtspiel der Saison.

(APA) Foto: Imago