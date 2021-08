via

Jürgen Klopp und der FC Liverpool zogen am Samstagabend im Duell der deutschen Trainer nach. Bei Aufsteiger Norwich City und Teammanager Daniel Farke gewann Liverpool mit 3:0 (1:0).

Für die Reds trafen Diogo Jota (26.), Roberto Firmino (65.) und Mohamed Salah (74.), der als erster Spieler fünf Jahre in Folge am Eröffnungswochenende traf. Für Liverpool stand Abwehrchef Virgil van Dijk nach langer Verletzungspause wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz.

