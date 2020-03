Liverpool-Match gegen Atletico: Klopp sprach von “krimineller Tat”

via

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat die Austragung der Champions-League-Partie gegen Atletico Madrid als “kriminelle Tat” bezeichnet.

Das hat Everton-Trainer Ancelotti in einem aktuellen Interview mit dem “Corriere dello Sport” verraten.

“Ich habe vor ein paar Tagen mit Klopp telefoniert. Dabei hat er mit gesagt, dass die Entscheidung, das Spiel auszutragen, eine krimineller Vorgang war. Und ich denke, dass er recht hat”, erklärte Ancelotti.

Trotz der sich bereits weltweit ausbreitenden Coronavirus-Pandemie wurde das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Liverpool und Atletico am 11. März vor vollen Rängen an der Anfield Road ausgetragen. Titelverteidiger Liverpool schied durch ein 2:3 bereits in der Runde der letzten 16 aus.

