Liverpool nach Heimsieg gegen Porto weiter ungeschlagen

Der FC Liverpool gewinnt auch das fünfte Spiel der Champions League-Gruppenphase!

Die „Reds“ halten nach einem 2:0 gegen den FC Porto, den Thiago (52.) und Mohamed Salah (70.) nach der Pause fixierten, wie nach fünf Runden auch noch Bayern München und Ajax Amsterdam beim Punktemaximum.

Dahinter kämpfen am letzten Spieltag Porto (5 Punkte), der AC Milan und Atletico Madrid (je 4) um den Aufstieg. Der AC Milan hielt seine Chancen mit einem dramatischen 1:0-Sieg bei Atletico am Leben. Das Goldtor erzielte der eingewechselte Messias Junior in der 87. Minute per Kopf.

Die Tore im Überblick:

1:0 Thiago Alcantara (52.)

2:0 Salah (70.)

(APA)

Artikelbild: Imago