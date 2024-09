Liverpool nach Sieg bei Wolves neuer Tabellenführer

Der FC Liverpool zieht durch ein 2:1 (1:0) bei den Wolverhampton Wanderers in der englischen Premier League an Manchester City vorbei. Die Reds liegen nun einen Punkt vor City.

Liverpool nutzte den wiederholten Ausrutscher des Meisters, der zuvor mit vier Ligasiegen in die Saison gestartet war. Der frühere Leipziger Ibrahima Konate (45.+2) und Mohamed Salah per Foulelfmeter (61.) trafen zum Sieg in Wolverhampton. Konate war es allerdings auch, der vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Rayan Ait-Nouri (56.) patzte.

Konate trifft kurz vor der Pause zum 0:1

