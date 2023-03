Liverpool nähert sich mit Sieg gegen Wolves Europacup-Plätzen an

Jürgen Klopp nähert sich mit dem FC Liverpool wieder den internationalen Plätzen in der Premier League an. Eine Woche nach dem ernüchternden 2:5 gegen Real Madrid in der Champions League bezwangen die Reds mit dem deutschen Teammanager in einem Nachholspiel die Wolverhampton Wanderers mit 2:0 (0:0).

Die Europapokalplätze sind nur noch zwei Punkte entfernt, die Champions-League-Ränge sechs Zähler. Virgil van Dijk (73.) und Mohamed Salah (77.) erzielten die Tore. Zuvor war ein Treffer von Darwin Nunez (66.) nach Videobeweis wegen eines Stürmerfouls zurückgenommen worden.

(SID) / Bild: Imago