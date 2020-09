Liverpool-Neuzugang Thiago in Quarantäne

Der spanische Fußballprofi Thiago in Diensten von Liverpool ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der 29-Jährige habe sich umgehend in Quarantäne begeben, wie der englische Meister am Dienstag mitteilte. Beim 3:1 der “Reds” am Montagabend gegen Arsenal hatte Thiago gefehlt. Der Spanier habe “leichte Symptome” gezeigt, sei aber bei guter Gesundheit, teilte Liverpool mit.

“Wir haben alle Protokolle befolgt, und Thiago geht es soweit gut”, sagte Mannschaftsarzt Jim Moxon einer Vereinsmitteilung zufolge. Der Mittelfeldspieler werde “hoffentlich bald wieder zurück sein”. Thiago war Mitte September von Bayern München nach England gewechselt.