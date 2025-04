Liverpool plant gegen Dansos Tottenham die Meisterparty

An der Anfield Road ist alles angerichtet für Liverpools Titelparty. Bereits mit einem Punkt am Sonntag (ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5 – streame mit Sky X) gegen Kevin Dansos Tottenham wären die „Reds“ zum 20. Mal englischer Champion und damit ex aequo mit Manchester United Rekordmeister im Mutterland des Fußballs. Die Möglichkeit des Scheiterns besteht nur in der Theorie – Liverpool hat bei zwölf Punkten Vorsprung und einem klar besseren Torverhältnis noch fünf Partien offen, Verfolger Arsenal nur vier.

Tottenhams aktuelle Formkurve deutet nicht darauf hin, dass Liverpool noch länger auf die Krönung warten muss. Die Londoner haben fünf ihrer jüngsten sieben Premier-League-Partien verloren und sind nur 16. Liverpool hingegen hat in dieser Saison lediglich zwei Niederlagen in der Meisterschaft kassiert, von den vergangenen zwölf Ligamatches wurden zehn gewonnen.

Liverpool-Verteidiger Arnold erwartet „Moment für die Ewigkeit“

Die Vorfreude auf den Triumph ist gewaltig. Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold sprach von einem „Moment für die Ewigkeit“, und Trainer Arne Slot erinnerte an den bisher letzten Titelgewinn 2020. Damals holten sich die „Reds“ souverän die Meisterschaft, konnten dies allerdings aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgiebig mit ihren Fans zelebrieren. „Damals waren sie nicht so involviert, wie sie es gerne gewesen wären. Das wird diesmal anders sein“, erklärte der Nachfolger von Jürgen Klopp.

Vor fünf Jahren endete für Liverpool eine schmerzhafte Wartezeit von 30 Jahren auf den Titel. Aufgrund dieser langen Durststrecke hatte man den Status als Rekordmeister an Manchester United verloren. Mittlerweile aber kriselt der seit 2013 meistertitellose Erzrivale schon seit Jahren und muss nun auf dem Thron wieder Platz für die „Reds“ machen.

