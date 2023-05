Liverpool-Profi gibt Abschied bekannt

via

via Sky Sport Austria

Das hatten sich alle Parteien sicherlich anders vorgestellt. Auf den letzten Drücker verpflichtete der FC Liverpool am Deadline Day des vergangenen Sommers Arthur von Juventus. Der zentrale Mittelfeldspieler kam leihweise zu den Reds und sollte Jürgen Klopp eine weitere Alternative bieten.

Doch daraus wurde nichts. Bei den Profis reichte es für den Brasilianer nur zu einem 13-minütigen Kurzeinsatz beim 1:4-Debakel in Neapel in der Vorrunde der Champions League. In der Premier League und den beiden nationalen Pokalwettbewerben kam der 26-Jährige auch verletzungsbedingt gar nicht zum Einsatz.

Nun bestätigte Arthur, dass er Liverpool im Sommer definitiv verlassen wird. „Ich bin bereit für eine neue Herausforderung. Ich hoffe, dass ich mich vom LFC mit einigen Minuten Spielzeit verabschieden kann. Ich möchte mich bei den Fans, dem Verein und Klopp bedanken, die mich immer gut behandelt haben“, erklärte Arthur gegenüber Goal. Und weiter: „Ich fühle mich jetzt sehr gut. La Liga könnte jetzt eine Option für mich sein.“

Zunächst einmal muss er aber zurück zu Juve, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht. Eine Zukunft hat er dort aber sehr wahrscheinlich nicht. In Spanien war er zuvor bereits für den FC Barcelona aktiv.

Bild: Imago