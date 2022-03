Liverpool schlägt Nottingham – und trifft im Halbfinale auf City

In der Liga liefern sie sich ein Duell um den Fußballmeistertitel, in Englands FA-Cup sind Premier-League-Leader Manchester City sowie sein erster Verfolger Liverpool am Sonntag ins Halbfinale eingezogen – und treffen dort in einem echten Kracher aufeinander.

ManCity, das den Cup zuletzt vor drei Jahren gewonnen hat, siegte bei Ralph Hasenhüttls Southampton 4:1 (1:1), Liverpool zog wenig später durch ein knappes 1:0 (0:0) bei Zweitligist Nottingham Forest nach.

Das zweite Halbfinale bestreiten am 17. April Chelsea und Crystal Palace. Chelsea war schon am Samstag mit einem 2:0 über Middlesbrough aufgestiegen, am Sonntag folgte Palace mit einer 4:0-Demontage von Everton, das sich nun voll auf den Abstiegskampf in der Premier League konzentrieren kann.

(APA) / Bild: Imago