Liverpool schlägt Tottenham – Chelsea schießt West Ham ab

Liverpool hat in der Premier League seine theoretischen Chancen auf den Meistertitel am Leben erhalten. Die „Reds“ setzten sich am Sonntag in der drittletzten Runde an der Anfield Road mit 4:2 gegen den Fünften Tottenham Hotspur durch.

Das auf dem dritten Platz liegende Team von Trainer Jürgen Klopp hat nun fünf Punkte weniger als Spitzenreiter Arsenal, vier Zähler fehlen auf den Zweiten Manchester City.

Mohamed Salah, Andrew Robertson, Cody Gakpo und Harvey Elliott schossen für Liverpool bis zur 59. Minute eine komfortable Führung heraus. Diese war jedoch in der Schlussphase zusammengeschmolzen, nachdem Richarlison und Son Heung-min in der 72. und der 77. Minute getroffen hatten. Danach ließ die Klopp-Truppe aber nichts mehr anbrennen und holte die drei Punkte. Alles andere als ein Sieg im vorletzten Anfield-Heimspiel des Deutschen hätte jede Möglichkeit, den Meistertitel noch zu gewinnen, zunichte gemacht.

Chelsea mit Kantersieg – Brighton schlägt Aston Villa

Brighton gewann gegen den Liga-Vierten Aston Villa mit 1:0, während Chelsea im Hinblick auf die mögliche Europacup-Teilnahme ein wichtiger Sieg gelang. Cole Palmer, Conor Gallagher, Noni Madueke und Nicolas Jackson mit einem Doppelpack sorgten für einen überzeugenden 5:0-Heimerfolg gegen West Ham. Dadurch rückten die „Blues“ auf den siebenten Tabellenplatz vor, Newcastle United hat auf dem Conference-League-Rang nur noch zwei Punkte Vorsprung.

Mit dem Achten Manchester United spielt ein weiterer Anwärter auf Platz sechs allerdings erst am Montag. Der Rekordmeister gastiert bei Crystal Palace, der Mannschaft des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner. Nicht mit dabei sein wird Innenverteidiger Harry Maguire, der voraussichtlich für den Rest der Premier-League-Saison wegen einer Muskelverletzung ausfallen wird, wie der Club am Sonntag mitteilte.

(APA)/Bild: Imago