Liverpool schnappt sich italienisches Top-Talent

Giovanni Leoni steht kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool.

Die volle mündliche Einigung gab es bereits wie am Mittwoch bereits berichtet. Die Verhandlungen zwischen den Klubs waren ebenfalls fortgeschritten.

Nun ist die Einigung mit Parma Calcio über einen Deal in Höhe von 35 Millionen Euro ebenfalls da. Der hochtalentierte 18-jährige Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung nach Liverpool.

Neben den Reds sollen auch die italienischen Topklubs Inter und AC Milan sowie Juventus Turin am Talent interessiert gewesen sein.

