Liverpool statt Bayern: So kommentiert Eberl die Wirtz-Absage

Trotz der Absage von Ausnahmekönner Florian Wirtz sieht Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl die Offensive des Rekordmeisters bestens aufgestellt.

„Florian wird seinen Weg in Liverpool machen, er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Aber: Wir haben schon außergewöhnliche Spieler. Wenn ich Michael Olise nehme, Jamal Musiala, Harry Kane, Joshua Kimmich und wie sie alle heißen“, sagte Eberl vor dem Start der Klub-WM in Orlando: „Er hat sich jetzt anders entschieden. Jetzt versuchen wir einen anderen herausragenden Spieler zu finden, der mit uns erfolgreich ist.“

Die Münchner hätten sich eine Verpflichtung von Wirtz „sehr gut vorstellen können“, sagte Eberl, die Gespräche seien „sehr gut“ gewesen. Jedoch wisse er gar nicht, „ob wir diesen Preis, den Liverpool jetzt anscheinend bezahlen muss, hätten bezahlen können“, sagte Eberl. Der Transfer von Wirtz soll Liverpool rund 150 Millionen Euro kosten. Nun blicken die Münchner sich anderweitig um. „Auf dem Transfermarkt ist das so. Ich kenne das: Eine Tür geht zu, eine andere Tür geht auf.“ Die Münchner sind Medienberichten zufolge am spanischen Europameister Nico Williams von Athletic Bilbao interessiert, diese Gerüchte wollte Eberl am Donnerstag aber nicht kommentieren.

Der Handlungsbedarf in der Münchner Offensive hat sich nach dem ablösefreien Wechsel von Nationalspieler Leroy Sané zu Galatasaray Istanbul zusätzlich erhöht. „Das ist seine Lebensentscheidung, völlig legitim. Auch kein Groll“, sagte Eberl, der sich „sehr sicher“ ist, dass die Münchner „eine schlagkräftige Truppe haben werden“.

(SID) / Artikelbild: Imago