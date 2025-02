Im ersten Jahr nach Jürgen Klopp cruist der FC Liverpool dem Meistertitel entgegen, die Frage lautet nur noch: Wann steigt die Feier?

Arne Slot wiegelte natürlich ab, aber in England gratulieren sie dem Nachfolger von Jürgen Klopp beim FC Liverpool schon einmal zur Meisterschaft. Die Reds können „die Zigarren rausholen“, schrieb die Sun nach dem 2:0 (1:0) gegen Newcastle United: „Warum macht die Premier League nicht Nägel mit Köpfen und übergibt den Titel jetzt?“ Und die BBC will in einer Umfrage wissen, mit wie vielen Punkten Vorsprung der Titel am Ende an den Mersey-River geht.

Dass sich Liverpool den 20. Meistertitel der Klubgeschichte holt, den erst zweiten in den vergangenen 35 Jahren, daran besteht kein Zweifel mehr in England. Die Reds sind seit 24 Ligaspielen ungeschlagen, der erste „Verfolger“ FC Arsenal patzte beim 0:0 am Mittwochabend bei Nottingham Forrest erneut – und so hat das Team von Slot bereits 13 Punkte Vorsprung. „Es wird immer weniger ein Titelrennen und mehr eine Prozession, nicht wahr?“, scherzte TV-Experte Gary Lineker.

Liverpool will noch nichts vom Titel wissen

Doch von Partystimmung will Slot, der im Sommer das schwierige Erbe von Klopp antrat, nichts wissen. „Ich vergesse jetzt die Tabelle, ich vergesse die Premier League jetzt bis zu dem Moment, in dem wir gegen Paris Saint-Germain gespielt haben“, sagte der Niederländer und rückte damit den Fokus auf das anstehende Champions-League-Duell im Achtelfinale: „Und dann werde ich wieder anfangen, über die Premier League nachzudenken“.

Die Presse ist da schon weiter und denkt darüber nach, wann Liverpool den Titel auch rechnerisch klar machen kann und welche Rekorde womöglich gebrochen werden. Ergebnis: Mathematisch uneinholbar vorne könnte der Klub aus der Beatles-Stadt frühestens in der ersten Aprilwoche liegen, die eigene unter Klopp 2020 aufgestellte Bestmarke, als Mo Salah und Co. schon sieben Spieltage vor Schluss als Meister feststanden, wird wohl eher nicht fallen. Um mit dem größten Abstand der Geschichte zu triumphieren, müsste Liverpool seinen Vorsprung noch um sieben Punkte ausbauen.

Slot lobt die mentale Stärke

Auszuschließen ist das nicht mehr, weil bei Arsenal ja nicht nur der etatmäßige Stürmer Kai Havertz verletzt ausfällt und den Londonern offenbar die Puste ausgeht. Zudem wirkt Liverpool so gefestigt, selbstbewusst und gierig wie seit Jahren nicht mehr. Und alle fragen sich: Wie hat Slot das nur so schnell gemacht? Der 46-Jährige selbst pries die „mentale Stärke“ seiner Mannschaft: „Wenn du viele, viele, viele Komplimente bekommst, werden acht von zehn Leuten ein bisschen selbstgefällig — aber nur diejenigen, die etwas erreichen wollen, tun es nicht.“

Und Liverpool hat offenbar viele Anführer wie Salah, Virgil van Dijk oder Alexis Mac Allister, die einfach nicht nachlassen. Innerhalb von zwei Wochen haben sie den Vorsprung an der Tabellenspitze mehr als verdoppelt, so schrieb die Daily Mail über den Kampf um den Titel: „Alles vorbei“.