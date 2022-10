Liverpool verliert auch gegen Leeds

via

via Sky Sport Austria

Liverpool leistete sich beim 1:2 gegen Leeds United den nächsten Patzer.

13 Punkte trennen die „Reds“ nach dem bereits achten Punkteverlust nun schon vom einstigen Dauer-Rivalen an der Tabellenspitze. Crysencio Summerville (89.) besorgte den sensationellen Befreiungsschlag für den von Jesse Marsch betreuten Tabellenvorletzten vor einem geschockt wirkenden Publikum an der Anfield Road. Davor hatte Mohamed Salah (14.) die frühe Führung der Gäste (Rodrigo/4.) ausgeglichen. Darwin Nunez vergab die beste Möglichkeit der fehlerhaften, aber in der zweiten Hälfte dominanten Elf von Jürgen Klopp.

