Liverpool vor Pflichtsieg – Glasners „Eagles“ auf Überholspur

Mit einem „Pflichtsieg“ kann Liverpool am Samstag den nächsten Schritt Richtung 20. Meistertitel machen. Der überlegene Tabellenführer der englischen Fußball-Premier-League empfängt den Tabellenletzten aus Southampton. Verfolger Arsenal gastiert beim schwer strauchelnden Rekordmeister Manchester United, Nottingham Forest und Titelverteidiger Manchester City treffen im Duell um Rang drei aufeinander. Oliver Glasner will mit Crystal Palace am Erfolgsweg bleiben.

Seit Weihnachten hat der Oberösterreicher mit den „Eagles“ in 13 Pflichtspielen in der Liga sowie im FA-Cup nicht weniger als neun Siege bejubelt. Nur zweimal ging Palace als Verlierer vom Feld. Am Samstag soll im Heimspiel gegen den Drittletzten Ipswich der nächste Dreier folgen, der den Club aus Südlondon weiter an die Top zehn der Tabelle heranführen würde. Aktuell ist Palace Zwölfter, nachdem man noch in drohender Abstiegsgefahr in die Weihnachtsfeiertage gegangen war.

Glasner muss gegen Ipswich auf seinen besten Angreifer verzichten. Der zwölffache Saisontorschütze Jean-Philippe Mateta muss nach seiner schweren Kopfverletzung im Cup-Spiel gegen Millwall pausieren. Der Franzose soll nach der Länderspielpause dann Ende März im FA-Cup-Viertelfinale gegen Fulham wieder dabei sein. Als Torschütze einspringen soll derweilen Eddie Nketiah, den Palace im vergangenen Sommer um rund 30 Millionen Euro von Arsenal erworben hatte.

Liverpool vorne weg – Red Devils im Tief

Liverpool will den Vorsprung an der Tabellenspitze auf 16 Punkte ausbauen. Arsenal ist erst tags darauf im Old Trafford im Einsatz. Nach dem 7:1-Schützenfest der „Gunners“ wurden in England bereits Stimmen laut, wonach sich der Zweite eher auf die Champions League als die Meisterschaft konzentrieren soll. Von der Königsklasse kann der nächste Gegner nur träumen. Manchester United kommt auch unter Ruben Amorim nicht aus dem Tief. Ein 14. Platz mit nicht einmal halb so vielen Zählern (33), wie sie Liverpool (67) bisher gesammelt hat, zeigt deutlich, dass die „Red Devils“ von der Liga-Spitze aktuell meilenweit entfernt sind.

(APA)/Beitragsbild: Imago