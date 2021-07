Der englische Spitzenclub Liverpool rückt am Montag wie im Vorjahr für ein Trainingslager in Saalfelden ein. Wie der Club weiters angab, werde daran anschließend der nächste Teil der Saisonvorbereitung in Tirol absolviert.

Während der ersten Phase in Salzburg ist am 20. Juli ein Blitzturnier geplant, am 23. Juli soll es in Grödig ein weiteres Testspiel gegen den deutschen Erstligisten Mainz geben.

(APA)/Bild: GEPA