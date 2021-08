Liverpool will mit Salah verlängern – inklusive Rekordvertrag

Salah soll wohl Rekordvertrag erhalten

Wie The Athletic meldet, wollen die Reds zeitnah mit Angreifer Mohamed Salah verlängern. Der Vertrag des Ägypters läuft zwar noch bis 2023, dieser soll aber vorzeitig um zwei weitere Jahre – also bis 2025 – ausgedehnt werden.

Doch nicht nur die Laufzeit soll sich dabei erhöhen. Als Anreiz für den Spieler will Liverpool den Kontrakt mit deutlich besseren Bezügen abschließen. Durch diese soll Salah zum in der Geschichte bestbezahlten Spieler der Reds werden.

Mögliche Transferziele haben sich (aktuell) zerschlagen

Keine allzu schlechten Aussichten für Salah, der im Winter noch mit Wechselgerüchten in Verbindung gebracht wurde. Barcelona, Real Madrid und Paris Saint-Germain waren die Big Player des internationalen Fußballs, die ein Auge auf den schnellen Angreifer geworfen haben sollen.

Mittlerweile ist die Spur zu allen drei Vereinen – aus unterschiedlichen Gründen – quasi abgerissen. Barcelona kämpft mit einem riesen Schuldenberg, Real präferiert auf der Salah-Position den jüngeren Kylian Mbappe und bei Paris ist seit neuestem kein geringerer als Lionel Messi unter Vertrag, der einen Wechsel Salahs aktuell überflüssig macht.

Salah überragt bei Saisonauftakt

Die Chancen für Liverpool den Angreifer also langfristig zu binden, ist in der aktuellen Phase wohl so groß wie schon lange nicht mehr. Bei dem entsprechenden Angebot dürfte auch Salah wohl nichts gegen einen weiteren Verbleib an der Anfield Road haben.

Dass er Lust hat, weiter für die Reds zu kicken, hat er ja bereits bei der Saisoneröffnung gegen Norwich City (3:0) unter Beweis gestellt. Beim souveränen Sieg erzielte er einen Treffer selbst und bereitete die beiden anderen vor.

Nach dieser Leistung verwundert es auch nicht, dass sein Berater einen Tweet abgesetzt hat, der als Zeichen in Richtung Vereinsführung interpretiert werden kann. “Ich hoffe, ihr habt das gesehen.”

