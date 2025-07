LIVESTREAM: Die Start of Season-Pressekonferenz von Sky Sport Austria

Die ADMIRAL Bundesliga startet am Freitag mit dem Spiel LASK gegen Sturm (ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X das Spiel live streamen) in die neue Saison. Es wird eine Saison, in der die (TV-)Rekorde nur so purzeln werden: Über 1.770 Live-Spiele werden die Fußball-Fans 2025/26 bei Sky zu sehen bekommen.

Die neue Rechteperiode bedeutet ab sofort noch mehr Deutsche Bundesliga bei Sky und gleichzeitig dürfen sich die Fans des englischen Fußballs zusätzlich zur Premier League jetzt auch auf die Championship mit den Österreichern Gerhard Struber oder Andreas Weimann sowie den Carabao Cup freuen. Wie gewohnt gibt es die Champions League, Europa League und Conference League, wie auch schon in den letzten Jahren live auf Sky.

Nur wenige Tage vor Kick-off könnt ihr beim Sky Start of Season-Presseevent via Live-Stream ab 19 Uhr dabei sein. Hier werden die neuesten Innovationen, News & Gesichter von Sky Sport Austria zur Saison 2025/26 präsentiert. Moderiert wird der Event von Sky Moderatorin Constanze Weiss.

Der LIVESTREAM (ab 19 Uhr)

Bild: GEPA