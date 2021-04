LIVESTREAM: Red Bull Salzburg – Wolfsberger AC – live und frei-empfangbar auf Sky

In der 28. Runde kommt es am Mittwochabend zum Duell zwischen Tabellenführer Red Bull Salzburg und dem Wolfsberger AC. Während die Salzburger mit einem Heimsieg einen großen Schritt in Richtung achten Meistertitel in Folge machen kann, werden die Lavanttaler auf eine Überraschung aus sein, um den Rückstand zu den fixen Europacupstart-Plätzen zu verkürzen.

Das Spiel gibt es am Mittwoch ab 28. April ab 17:30 Uhr live und frei-empfangbar auf Sky Sport Austria 1 und im LIVESTREAM. Wie du Sky Sport Austria 1 auf deinem Fernseher finden kannst, siehst du weiter unten im Artikel. Die restlichen fünf Spiele der 18. Runde in Österreichs höchster Spielklasse gibt es wie gewohnt live und exklusiv auf Sky. Mit dem SkyX-Traumpass kannst du das gesamte Sportangebot von Sky ab 12 Euro pro Monat streamen.

Sky Sport Austria 1 ist auf den folgenden Kanälen zu finden:

Magenta:

HD: 736

SD: 790

A1:

Xplore TV: 31

A1 TV:

HD: 395

SD: 96

Liwest:

HD: 373

SD: 347

Sky Receiver:

HD: 235

SD: 281

Bei Sat oder anderen Kabelnetzen ist die Senderreihung von Receivermodell zu Receivermodell unterschiedlich. Hier bietet sich die alphabetische Suche auf dem Empfangsgerät an, um nach Sky Sport Austria 1 zu suchen. Über DVB-T ist Sky Sport Austria 1 nicht zu empfangen.