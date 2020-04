LIVESTREAM: Sportminister Kogler über “Aktuelles im Hochleistungs- und Freizeitsport”

Aktuell steht der Sport in Österreich und auch fast weltweit still. Aufgrund der Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung zur Bekämpfung des Coronavirus kann momentan kein Sport an öffentlichen Plätzen und Sportstätten ausgeübt werden. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler spricht um 11 Uhr über die nächsten Maßnahmen und Öffnungen von bestimmten Sportstätten in den nächsten Wochen und Monaten.

Die Pressekonferenz im LIVESTREAM

Bild: GEPA