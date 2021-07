Testspielgipfel live im TV & Stream: Wacker Innsbruck trifft bei Blitzturnier auf Liverpool und Stuttgart

Sky zeigt bis zum Auftakt der Bundesliga diverse Testspiele von Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt & Co. live im Free-TV und Stream. Alle Infos.

Rund einen Monat vor dem Start der Bundesliga (13. August) und zwei Wochen vor dem Start in der 2. Bundesliga (23. Juli) ist die Vorbereitung der Klubs in vollem Gange. Um den Fans die Wartezeit auf die ersten Pflichtspiele zu verkürzen, zeigt Sky Sport News diverse Testspiele im Free-TV und hier im Livestream.

Drei weitere Frankfurt-Testspiele live auf Sky

Fans von Eintracht Frankfurt kommen in den Genuss, drei weitere Testspiele ihres Teams live auf Sky Sport News zu verfolgen. Zunächst spielen die Frankfurter am 20. Juli gegen den FC Gießen, live ab 15:55 Uhr. Am 24. Juli gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg, live ab 16:55 Uhr. Dazu zeigt Sky Sport News den Kick gegen St. Etienne am 31. Juli. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Cup mit Liverpool, Stuttgart und Innsbruck live auf Sky

Am 20. Juli zeigt Sky Sport News dazu im Anschluss an das Frankfurt-Test den Cup mit Liverpool, Wacker Innsbruck und dem VfB Stuttgart. Anstoß ist um 18:00 Uhr, gespielt werden je 30 Minuten ohne Pause.

18:00 Uhr: FC Liverpool – Wacker Innsbruck

18:45 Uhr: FC Liverpool – VfB Stuttgart

19:30 Uhr: VfB Stuttgart – Wacker Innsbruck

Alle Bundesliga Testspiele auf Sky Sport News im Überblick

Datum Begegnung Anstoß 10.07. (Sa.) Eintracht Frankfurt – Wehen Wiesbaden 1:3 13.07. (Di.) Borussia Dortmund – FC Gießen 2:0 17.07. (Sa.) Schauinsland Cup der Traditionen 14:45 Uhr 20.07. (Di.) Eintracht Frankfurt – FC Gießen 15:55 Uhr 20.07. (Di.) Cup mit Liverpool und Stuttgart 18:00 Uhr 24.07. (Sa.) Eintracht Frankfurt – Racing Straßburg 16:55 Uhr 31.07. (Sa.) Eintracht Frankfurt – St. Etienne 15:30 Uhr

Bild: GEPA