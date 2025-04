Lizenz-Unterlagen fristgerecht nachgereicht – Optimismus bei Austria Klagenfurt

Die Austria Klagenfurt hat fristgerecht Einspruch gegen die in erster Instanz verweigerte Bundesliga-Lizenz für die Saison 2025/26 eingelegt. Wie die Österreichische Fußball-Bundesliga (ÖFBL) am Dienstagabend um 22:37 Uhr dem Verein gegenüber bestätigte, sind die entsprechenden Unterlagen ordnungsgemäß eingelangt.

Nun liegt der Ball beim Protestkomitee, das bis zum 2. Mai über das weitere Schicksal des Kärntner Vereins entscheiden soll.

Trotz der Verweigerung in erster Instanz herrscht bei der Austria Optimismus. Geschäftsführer Peer Jaekel zeigt sich zuversichtlich: „Wir blicken der Entscheidung voller Zuversicht entgegen und sind fest davon überzeugt, dass der Austria Klagenfurt die Lizenz zur weiteren Teilnahme an der ADMIRAL Bundesliga in zweiter Instanz erteilt wird.“

Auch Hauptgesellschafter und Vizepräsident Zeljko Karajica sieht in der anfänglichen Lizenzverweigerung eine Art Weckruf. „Was in den zurückliegenden Tagen daraus entstanden ist, haben wir uns schon immer gewünscht: Eine violette Bewegung.“ Besonders hebt Karajica das Engagement der Stadt Klagenfurt sowie den Einstieg eines neuen Hauptsponsors hervor.

Mit der TGI AG konnte ein international tätiger Partner gewonnen werden. Das Unternehmen mit Sitz in Vaduz (Liechtenstein) ist im Goldhandel aktiv und wurde erst am Donnerstag als Hauptsponsor vorgestellt. Bereits zwei Tage später prangte der TGI-Schriftzug auf den Trikots der Austria beim Heimspiel gegen den GAK (0:0). Helmut Kaltenegger, Gründer und Hauptaktionär der TGI AG, spielte auch bei der Lizenzaufbereitung eine aktive Rolle. „Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt“, sagt Kaltenegger selbstbewusst. „Ich denke, dass wir mit der Lizenzerteilung keine Probleme mehr haben werden.“

Kaltenegger im Sky-Interview: „Haben die Hausaufgaben gemacht“

Neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen steht Austria Klagenfurt aber auch sportlich unter Druck. Nach der 1:4-Niederlage gegen den LASK rutschte das Team von Cheftrainer Peter Pacult auf Platz zehn in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga ab – nur einen Punkt vor dem GAK, zwei Zähler vor dem SCR Altach. Schon am kommenden Samstag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) kommt es in Linz zum Wiedersehen mit dem LASK.

Ob Austria Klagenfurt auch in der kommenden Saison erstklassig bleibt, entscheidet sich also sowohl am grünen Tisch als auch auf dem grünen Rasen.

Artikelbild: GEPA