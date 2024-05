Zwangsabstieg fix! DSV Leoben erhält keine Zulassung für die 2. Liga

DSV Leoben muss aus der 2. Liga absteigen! Die Steirer bekamen auch nach dem Gang vor das Ständige Neutrale Schiedsgericht keine Zulassung für die kommende Zweitliga-Saison, wie die Bundesliga am Freitag mitteilte. Abgewiesen wurde auch die Klage von Regionalligist Austria Salzburg, weshalb es aus sportlicher Sicht keinen Absteiger gibt. SKU Amstetten und Sturm Graz II können aufatmen.



Der Klub muss genauso wie der FC Dornbirn, der am Donnerstag keine Zulassung für die nächste Saison erhalten hatte, unfreiwillig in die dritthöchste Leistungsstufe. Zur Klage von Regionalligist Austria Salzburg tagt das Schiedsgericht am Freitagnachmittag.

„Das Schiedsgericht kam zur Ansicht, dass die verbandsintern rechtswirksame Auflage des Senates 5 im Bereich der finanziellen Kriterien als Voraussetzung für die Erteilung der Zulassung zum geforderten Zeitpunkt nicht erfüllt wurde. Das Einbringen von neuen Unterlagen nach dieser Frist war im Rahmen des Neuerungsverbots nicht zulässig und daher waren diese nicht zu berücksichtigen“, hieß es in einer Mitteilung.

Sturm Graz II bleibt damit in 2. Liga

Die Mannschaft von Trainer Carsten Jancker liegt derzeit auf Platz fünf, punktegleich mit dem Dritten FAC. Eine Runde vor Saisonende darf sich damit auch der Tabellen-Vorletzte Sturm Graz II über den Verbleib in der 2. Liga freuen.

Die abgewiesene Klage der Salzburger, die in der Regionalliga West vier Runden vor Schluss einen Vorsprung von vier Punkten auf Verfolger VfB Hohenems haben, hatte infrastrukturelle Gründe. „Das Schiedsgericht kam zur Ansicht, dass die Erfüllung der infrastrukturellen Kriterien für die kommende Saison zum Zeitpunkt des Ablaufs der Protestfrist vor dem Protestkomitee nicht ausreichend nachgewiesen werden konnte. Das Einbringen von neuen Unterlagen nach dieser Frist war im Rahmen des Neuerungsverbots nicht zulässig und daher waren diese nicht zu berücksichtigen“, verlautete die Liga.

Von der westlichen Regionalliga verfügt nur der SC Imst über eine gültige Zulassung für die 2. Liga. Der Club hat als Neunter aber keine Chance mehr einen Tabellenplatz zu erreichen, der auch zum Aufstieg berechtigt.