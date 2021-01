Ljubicic äußert sich zu Vertragssituation: „Es gab Gespräche“

via

via Sky Sport Austria

Der SK Rapid übernimmt mit einem 4:1-Sieg gegen den SK Sturm (Spielbericht + Highlights) zum Frühjahrsauftakt vorerst die Tabellenführung in der Tipico Bundesliga. Dejan Ljubicic feiert beim ersten Pflichtspiel im Jahr 2021 sein Comeback und ist damit “zufrieden”.

„Ich denke, dass wir eine gute Partie gespielt haben. In der ersten Halbzeit war es so, dass man schon gemerkt hat, dass Sturm jetzt schon ein Spiel mehr hatte als wir. Man sieht, dass sie eine gute Mannschaft sind. Ich glaube, dass wir heute das umgesetzt haben, was der Trainer von uns wollte. Ich bin zufrieden und wir sind zufrieden mit unserer Leistung“, sagt Ljubicic.

Trotz der Freude über die errungene Tabellenführung, liegt der Fokus bereits auf dem nächsten Spiel am Dienstag gegen den SKN St. Pölten (ab 19:30 live und exklusiv auf Sky Sport Austria).

Vertragsverlängerung bei Rapid?

Ob Dejan Ljubicic auch über den Sommer hinaus beim SK Rapid sein wird, bleibt weiterhin offen. Der 23-Jährige bestätigt jedoch etwaige Vertragsverhandlungen mit den Hütteldorfern. “Es gab schon Gespräche, wir werden sehen.” Laut dem Wiener ist momentan auch Rapid der erste Gesprächspartner.