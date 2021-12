Ljubicic lobt Kampfgeist: „Man hat es heute in den Augen der Spieler gesehen, dass …“

via

via Sky Sport Austria

Rapid spielt auch im kommenden Jahr im Fußball-Europacup. Die Hütteldorfer feierten am Donnerstag dank eines Treffers von Robert Ljubicic (29.) einen 1:0-Auswärtssieg gegen KRC Genk, beendeten damit die Europa-League-Gruppe H noch vor den Belgiern auf Rang drei und steigen nun ins Conference-League-Sechzehntelfinale um.

Rapid-Goldtorschütze Robert Ljubicic im Sky Interview: „Man hat es heute in den Augen der Spieler gesehen, dass jeder unbedingt wollte, dass wir weiterkommen. Das macht eine Mannschaft aus. So haben wir uns am Ende belohnt.“