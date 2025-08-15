Ljubljana-Präsident bestätigt: Bundesligist will Defensivspieler Agba

Der Wolfsberger AC hat Peter Agba ins Visier genommen. Wie die „Krone” berichtet, bemühen sich die Kärntner intensiv um den Mittelfeldspieler von Olimpija Ljubljana. Der 22-jährige Nigerianer gilt als robuster und spielstarker Sechser, der dem WAC im zentralen Mittelfeld mehr Stabilität bringen soll.

Agba steht in der slowenischen Hauptstadt noch bis 2028 unter Vertrag. Aktuell laufen laut „Krone“ Gespräche über die Ablösemodalitäten. Klubpräsident Adam Delius bestätigt das Interesse aus Österreich: „Ja, es stimmt. Der WAC will ihn haben. Es soll bald eine Entscheidung fallen, ob es zustande kommt. Agba ist jedenfalls ein brutaler Spieler und total unkompliziert. Es geht aber natürlich noch um die Ablöse.“

Agba war 2023 für rund 100.000 Euro vom kroatischen Klub NK Dubrava ZG nach Ljubljana gewechselt. Dort entwickelte er sich rasch zu einem Leistungsträger. Sein aktueller Marktwert liegt laut Transfermarkt bei rund einer Million Euro.

Ob der Transfer rechtzeitig vor dem Playoff zur UEFA Conference League über die Bühne geht, ist offen. Der WAC trifft im Duell um die Teilnahme an der Ligaphase auf Omonia Nikosia. Das Hinspiel findet am 21. August statt. Ein Einsatz Agbas wäre nur bei sehr schneller Einigung möglich. Die Verhandlungen laufen, am Willen des WAC dürfte es nicht scheitern.

