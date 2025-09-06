Loch im Rasen sorgt für Déjà-vu in Linz
Das Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Zypern ist am Samstag in der Linzer Raiffeisen Arena etwa eine Viertelstunde vor Schluss wegen eines Lochs im Rasen unterbrochen worden.
Knapp außerhalb des Strafraums von ÖFB-Goalie Alexander Schlager war ein offenbar rund 20 Zentimeter tiefes Loch entstanden, weshalb der dänische Schiedsrichter Jalob Kehlet eine rund siebenminütige Pause verordnete.
Eilig herbeigeorderte Stadionmitarbeiter stopften unter dem höhnischen Beifall des Publikums das Loch. Ein ähnliches Vorkommnis hatte bei einem ÖFB-Länderspiel bereits am 6. Juni 2022 für Aufsehen gesorgt. Damals war beim 1:2 in der Nations League gegen Dänemark ein tiefes Loch im Rasen des Happel-Stadions entdeckt worden – allerdings erst unmittelbar nach Abpfiff. Die Folge waren umfangreiche Untersuchungen des Rasens, erst dann gab es Grünes Licht für das vier Tage später ebenfalls im Prater stattfindende Spiel gegen Frankreich.
(APA)/Bild: GEPA